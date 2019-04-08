شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة بالنيابة يطلع على خطط فك الاختناقات المرورية بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اطلع أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، على الخطط المستقبلية لفك الاختناقات المرورية بمحافظة جدة، إلى جانب الحلول العاجلة والدائمة لتطوير طريق الملك عبدالعزيز، الذي يربط شمال المحافظة بجنوبها.

جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعا، بحضور أمين جدة صالح التركي، ومدير مرور المحافظة العميد سلمان الجميعي.

ورأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في مقر الإمارة بجدة، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة، إذ اطلع على عرض عن النظام الموحد للمراسلات الإلكترونية في المنطقة، الذي يهدف إلى تعزيز جهود الإمارة في مجالات التحول الرقمي، تماشيا مع أهداف خطتها للتحول الرقمي 2019، وأهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، وبحسب العرض فإن المشروع يشتمل على 3 مراحل أساسية هي: البوابة الإلكترونية للمراسلات الإلكترونية، والربط مع النظام، وتطبيق الهاتف الذكي.

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كما جرى استعراض أعمال لجنة شؤون الأسرة التي تمت إضافتها للجان المجلس، وتتولى العناية ببرامج الرعاية والتنمية بهدف بناء أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها، وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمُثل العليا، كذلك تكوين الرؤية المشتركة للأسرة، والتوعية بحقوق أفرادها وواجباتهم، وتحديد المشكلات والمخاطر التي قد تتعرض لها ووضع الحلول المناسبة لها، وتوعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها.

وناقشت اللجنة سُبل تطوير الخدمات في محافظات المنطقة، وتحديدا تلك التي تدفع عجلة التنمية، مما يسهم في الارتقاء بها، ولتواكب آمال سكانها، كما استعرضت اللجنة عددا من الموضوعات واتخذت حيالها التوصيات اللازمة والتي سيتم الرفع بها لمجلس المنطقة لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

من جهة ثانية، التقى الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، إذ استعرض سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارة والمعهد لتقديم دورات تدريبية لمنسوبي الإمارة بمختلف مستوياتهم العلمية والوظيفية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين في المنطقة.

واستمع إلى إيجاز عن الخدمات التي يقدمها معهد الإدارة في مجالات التدريب والاستشارات وغيرها، إلى جانب شرح عن خطط المعهد المستقبلية المزمع تنفيذها في المنطقة ومحافظاتها.