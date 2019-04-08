شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الأمن السيبراني» تستعرض تجارب المملكة في تعزيز الأمن المعلوماتي بسويسرا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

شاركت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS في سويسرا خلال الفترة من 8-12 من شهر أبريل الجاري الذي يعد منصة عالمية للأمم المتحدة و يشارك في تنظيمه الاتحاد الدولي للاتصالات ITU واليونسكو UNESCO وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والأونكتاد UNCTAD وغيرها من الجهات.

واستعرضت الهيئة خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم ضمن جلسات المنتدى أبرز ملامح تجربة المملكة في تعزيز الأمن السيبراني، وأهم المبادرات والأعمال التي تقوم بها الهيئة، فضلاً عن قيادة الجهود في المملكة بالتعاون مع القطاعات الوطنية لرفع مستوى الوعي والجاهزية ومشاركة المعلومات من أجل الحماية من التهديدات السيبرانية على المستوى الوطني بما يحقق رؤية المملكة 2030.

Advertisements

وتعد المملكة العربية السعودية شريكاً إستراتيجياً في تحقيق أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة، وستشارك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في جلسة حوار تفاعلية رفيعة المستوى حول بناء الثقة في استخدام الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى مشاركتها في جلسة نقاش عن أهمية القياس للأمن السيبراني.

يذكر أن المملكة حققت المركز 13 على مستوى العالم في المؤشر العالمي للأمن السيبراني GCI (Global Cybersecurity Index) لعام 2018م الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة؛ متقدمة بذلك 33 مرتبة عن تقييمها في الإصدار السابق للمؤشر العالمي لعام 2016، ولتحتل بذلك المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، مما يشير إلى اهتمام وطني كبير في تطوير الأمن السيبراني في المملكة للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا المنتدى الدولي ضمن إحدى مبادرات التعاون الدولي لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث يمثل أحد أضخم التجمعات الرئيسة السنوية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض تنموية، وهو منصة متخصصة تتيح الفرصة لتبادل المعلومات والمعارف ومشاركة أفضل الممارسات، بالإضافة إلى تحديد الاتجاهات الناشئة وتعزيز الشراكات.