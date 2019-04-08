شكرا لقرائتكم خبر عن قوات أمن المنشآت تنظم ندوة بعنوان «المسؤولية الاجتماعية ودورها في حماية المنشآت» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نظمت قوات أمن المنشآت اليوم الاثنين ندوة بعنوان «المسؤولية الاجتماعية ودورها في حماية المنشآت»، وذلك ضمن فعاليات التمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 89).

وشارك في الندوة، التي عقدت بقاعة المحاضرات بموقع التمرين، عدد من أعضاء مجلس الشورى، والمختصين بالجهات الأمنية المشاركة في تمرين (وطن 89)، حيث قدموا أوراق عمل تناولت العلاقة التكاملية بين القطاعات الأمنية والمؤسسات المجتمعية في حماية المنشآت الأمنية، وواقع الأمن الفردي والاجتماعي وآليات التحسين وفقاً لرؤية المملكة 2030، ودور الإعلام الجديد في تعزيز المسؤولية الاجتماعية لحماية المنشآت، وعلاقة أمن المنشآت الحيوية بالحفاظ على البيئة وقت الكوارث الطبيعية والأزمات.

وشاهد المشاركون في الندوة فيلماً وثائقياً عن قوات أمن المنشآت، كما تجولوا بالمعرض المصاحب الذي نظمته المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للتوعية بأضرار المخدرات وطرق الوقاية منها، إلى جانب أهمية اتخاذ التدابير الوقائية للسلامة من المخاطر الطبيعية والصناعية.