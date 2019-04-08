شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني يزف 794 خريجاً من جامعة الملك سعود الصحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رعى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر اليوم (الاثنين)، حفلة تخريج 794 طالبا يمثلون الدفعة الـ16 من طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

وهنأ الأمير عبدالله بن بندر، طلاب وطالبات الجامعة بمناسبة تخرجهم، مقدما شكره لأولياء أمور الخريجين الذين شاركوهم رحلة العلم والتحصيل، ويشاركونهم اليوم فرحة النجاح والتخرج، كما قدم شكره لعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على ما يقدمونه من جهود، وحرصهم على تخريج كفاءات علمية متميزة في مختلف التخصصات الصحية، "ليشاركوا بفعالية في دعم وتطوير برامج النهضة الصحية في كل أجزاء وطننا الغالي، بعد أن تزودوا بالعلم والمعرفة والتأهيل في هذه المهنة الإنسانية النبيلة، لتكون هذه الجامعة المتخصصة رافدا فعالا يعزز حضور العنصر الوطني الشاب، وليكون كل خريج وخريجة أنموذج كفاءة يعتمد عليه في مختلف الميادين الصحية".

وقدم وزير الحرس الوطني شكره للقيادة الحكيمة "على ما توليه للتعليم بشكل عام والأكاديمي بشكل خاص تحت قيادة خادم الحرمين وولي عهده في إطار التنمية الشاملة التي تعيشها بلادنا في شتى المجالات لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة".

إثر ذلك كرم الأمير عبدالله بن بندر المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، فيما ألقى الطالب عبدالله القحطاني كلمة الخريجين أكد فيها استعدادهم لخدمة الوطن بعد أن تلقوا تعليمهم الأكاديمي، وطوروا مهاراتهم من خلال أنشطة الجامعة الفكرية والثقافية، مقدما شكره لأعضاء هيئه التدريس على ما بذلوه من جهود خلال سنوات الدراسة.