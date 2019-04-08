حريق في محطة وقود ببساتين جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة بلاغا عن احتراق محطة شمال المحافظة . وفي التفاصيل تلقّى مركز العمليات الموحدة ٩١١ بلاغا مساء اليوم الثلاثاء عن نشوب حريق بمحطة وقود بحي البساتين ، وفور وصول الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني اتضح أن الحالة عبارة عن حريق خمسة مضخات من أصل سته داخل المحطة نتيجة سحب أحد المركبات خرطوم التعبئة الخاص بالمضخة أثناء تعبئة الوقود فيما تأثرت سيارة بالحريق دون خسائر بشرية ولله الحمد حيث تم إخماد الحريق عن طريق الفرق المباشرة وجاري استكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك.



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