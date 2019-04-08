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محمد بن مسعود - الدمام - شن إعلاميون وجماهير نادي الهلال هجومًا ضاريًا على المدير الفني الكرواتي للفريق، المدرب زوران ماميتش في أعقاب هزيمة الفريق مساء اليوم.
وكان الهلال قد خسر مباراته اليوم أمام الاستقلال الإيراني في مسابقة دوري أبطال آسيا بهدفين لهدف.
وقالت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إن المدرب أفقد الفريق هويته وإنه أقل بكثير من طموحات النادي .
وعددت الجماهير مساوئ المدرب منذ توليه المهمة حيث قاد الفريق وهو متصدر الدوري بفارق 6 نقاط إلا أنه فقد الصدارة لصالح النصر بفارق نقطة.
وبيّنت الجماهير أن نجوم الفريق الحاليين أكبر من قدرات المدرب الذي بات معه الفريق يفوز بالكاد وآخرها مباراته أمام الحزم التي كادت تفقده البطولة.
جماهير "الهلال " تطالب بإقالة "زوران" : أفقد "الزعيم" هويته !محمد السيّد الخليج 365 2019-04-08
شن إعلاميون وجماهير نادي الهلال هجومًا ضاريًا على المدير الفني الكرواتي للفريق، المدرب زوران ماميتش في أعقاب هزيمة الفريق مساء اليوم.
وكان الهلال قد خسر مباراته اليوم أمام الاستقلال الإيراني في مسابقة دوري أبطال آسيا بهدفين لهدف.
وقالت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إن المدرب أفقد الفريق هويته وإنه أقل بكثير من طموحات النادي .
وعددت الجماهير مساوئ المدرب منذ توليه المهمة حيث قاد الفريق وهو متصدر الدوري بفارق 6 نقاط إلا أنه فقد الصدارة لصالح النصر بفارق نقطة.
وبيّنت الجماهير أن نجوم الفريق الحاليين أكبر من قدرات المدرب الذي بات معه الفريق يفوز بالكاد وآخرها مباراته أمام الحزم التي كادت تفقده البطولة.
08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
11:31 PM
شن إعلاميون وجماهير نادي الهلال هجومًا ضاريًا على المدير الفني الكرواتي للفريق، المدرب زوران ماميتش في أعقاب هزيمة الفريق مساء اليوم.
وكان الهلال قد خسر مباراته اليوم أمام الاستقلال الإيراني في مسابقة دوري أبطال آسيا بهدفين لهدف.
وقالت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إن المدرب أفقد الفريق هويته وإنه أقل بكثير من طموحات النادي .
وعددت الجماهير مساوئ المدرب منذ توليه المهمة حيث قاد الفريق وهو متصدر الدوري بفارق 6 نقاط إلا أنه فقد الصدارة لصالح النصر بفارق نقطة.
وبيّنت الجماهير أن نجوم الفريق الحاليين أكبر من قدرات المدرب الذي بات معه الفريق يفوز بالكاد وآخرها مباراته أمام الحزم التي كادت تفقده البطولة.
، جماهير "الهلال " تطالب بإقالة "زوران" : أفقد "الزعيم" هويته ! ،
المصدر : الخليج 365
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