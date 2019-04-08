، بفيحاء مكة.. دوريات الأمن تضبط 3 شبان متهمين بتكسير "صندوق ساهر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - سُلِّموا إلى مركز شرطة التنعيم لإكمال التحقيقات في القضية بحكم الاختصاص

تحقق شرطة العاصمة المقدسة -ممثلة بمركز شرطة التنعيم- مع ثلاثة شبان متهمين بتكسير صندوق ساهر الذي يقع بالشارع العام بحي الفيحاء.

تفصيلاً، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365"، تابعت دوريات الأمن مركبة بها ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم من 14 إلى 17؛ قاموا بتكسير صندوق كاميرا ساهر الواقع في شارع الفيحاء العام؛ فتم استيقافهم، والتحفظ عليهم.

وتولت دوريات الأمن إعداد محضر بالواقعة، وتسليم الحالة إلى مركز شرطة التنعيم لإكمال التحقيقات في القضية بحكم الاختصاص.