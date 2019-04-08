، السعوديون يتصدرون قائمة السائحين القادمين للأردن في 2018 .. هذه أعدادهم ،

- 1/2
- 2/2
أعلنت وزارة السياحة والآثار الأردنية ارتفاع أعداد السائحين في 2018 إلى 4.9 مليون سائح مقابل نحو 4.6 مليون سائح في 2017، بزيادة قدرها 7 %.
وكشفت الوزارة عن تصدر السعوديين قائمة السائحين القادمين للأردن، بواقع 851 ألف سائح بنسبة 17% من إجمالي أعداد السياح، يليهم الفلسطينيون بواقع 673 ألف سائح بنسبة 14 %، وجاء الأوروبيون في المرتبة الثالثة، بواقع 668 ألف سائح يمثلون نحو 14 %، ثم الآسيويون بواقع 269 ألف سائح بنسبة 5 %، بينما حل الأمريكيون في المرتبة الخامسة بواقع 244 ألف سائح.
وعن أعداد الزوار الدوليين خلال شهر فبراير 2019 كشفت الوزارة عن وصول 315.9 زائر، بنسبة ارتفاع 7.5 % عن الفترة نفسها من 2018 وتصدرت الدول الأوروبية نسب الارتفاع في أعداد سياح المبيت خلال فبراير لهذا العام مقارنة بالعام الماضي للفترة نفسها، حيث وصل مجموع السياح من هذه الدول42 ألف سائح.
يُذكر أن الأردن احتلت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمركز جاذب للسياحة العلاجية لاستقطابه ما يزيد على 250 ألف مريض سنويًا من مختلف دول العالم وأكثر من 500 ألف مرافق مع هؤلاء المرضى.
السعوديون يتصدرون قائمة السائحين القادمين للأردن في 2018 .. هذه أعدادهمخالد خليل الخليج 365 2019-04-08
أعلنت وزارة السياحة والآثار الأردنية ارتفاع أعداد السائحين في 2018 إلى 4.9 مليون سائح مقابل نحو 4.6 مليون سائح في 2017، بزيادة قدرها 7 %.
وكشفت الوزارة عن تصدر السعوديين قائمة السائحين القادمين للأردن، بواقع 851 ألف سائح بنسبة 17% من إجمالي أعداد السياح، يليهم الفلسطينيون بواقع 673 ألف سائح بنسبة 14 %، وجاء الأوروبيون في المرتبة الثالثة، بواقع 668 ألف سائح يمثلون نحو 14 %، ثم الآسيويون بواقع 269 ألف سائح بنسبة 5 %، بينما حل الأمريكيون في المرتبة الخامسة بواقع 244 ألف سائح.
وعن أعداد الزوار الدوليين خلال شهر فبراير 2019 كشفت الوزارة عن وصول 315.9 زائر، بنسبة ارتفاع 7.5 % عن الفترة نفسها من 2018 وتصدرت الدول الأوروبية نسب الارتفاع في أعداد سياح المبيت خلال فبراير لهذا العام مقارنة بالعام الماضي للفترة نفسها، حيث وصل مجموع السياح من هذه الدول42 ألف سائح.
يُذكر أن الأردن احتلت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمركز جاذب للسياحة العلاجية لاستقطابه ما يزيد على 250 ألف مريض سنويًا من مختلف دول العالم وأكثر من 500 ألف مرافق مع هؤلاء المرضى.
08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
11:23 PM
يليهم الفلسطينيون بواقع 673 ألفًا والأوروبيون في المرتبة الثالثة ثم الآسيويون
أعلنت وزارة السياحة والآثار الأردنية ارتفاع أعداد السائحين في 2018 إلى 4.9 مليون سائح مقابل نحو 4.6 مليون سائح في 2017، بزيادة قدرها 7 %.
وكشفت الوزارة عن تصدر السعوديين قائمة السائحين القادمين للأردن، بواقع 851 ألف سائح بنسبة 17% من إجمالي أعداد السياح، يليهم الفلسطينيون بواقع 673 ألف سائح بنسبة 14 %، وجاء الأوروبيون في المرتبة الثالثة، بواقع 668 ألف سائح يمثلون نحو 14 %، ثم الآسيويون بواقع 269 ألف سائح بنسبة 5 %، بينما حل الأمريكيون في المرتبة الخامسة بواقع 244 ألف سائح.
وعن أعداد الزوار الدوليين خلال شهر فبراير 2019 كشفت الوزارة عن وصول 315.9 زائر، بنسبة ارتفاع 7.5 % عن الفترة نفسها من 2018 وتصدرت الدول الأوروبية نسب الارتفاع في أعداد سياح المبيت خلال فبراير لهذا العام مقارنة بالعام الماضي للفترة نفسها، حيث وصل مجموع السياح من هذه الدول42 ألف سائح.
يُذكر أن الأردن احتلت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمركز جاذب للسياحة العلاجية لاستقطابه ما يزيد على 250 ألف مريض سنويًا من مختلف دول العالم وأكثر من 500 ألف مرافق مع هؤلاء المرضى.
، السعوديون يتصدرون قائمة السائحين القادمين للأردن في 2018 .. هذه أعدادهم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر السعوديون يتصدرون قائمة السائحين القادمين للأردن في 2018 .. هذه أعدادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.