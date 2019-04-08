، الشؤون الصحية بالحرس الوطني تنظم محاضرات توعوية لطالبات المدارس برماح ،

محمد بن مسعود - الدمام - زارت الشؤون الصحية بالحرس الوطني، مدرسة تحفيظ القرآن للمرحلة المتوسطة والثانوية بمحافظة رماح وضمن برنامج حملة توعوية لطالبات المدارس لمناقشة طرق العناية الشخصية للفتيات، وذلك اليوم الاثنين 8 إبريل 2019.

ورحبت إدارة المدرسة بأعضاء الحملة وكان في استقبالهم قائدة المدرسة سارة محمد التوم السبيعي، وعدد من المعلمات والإداريات، وبدأت المحاضرات التثقيفية بمحاضرة تثقيفية توعوية قدمتها الدكتورة منيرة الزهراني بإشراف الدكتورة حياة الربيعة، رئيسة قسم وحدة تأخر الإنجاب لـ ٥٨ طالبة من المرحلة المتوسطة ناقشت مشكلات الدورة الشهرية والعناية الشخصية للفتاة أثناء الدورة الشهرية، وتخللت المحاضرة مداخلات ونقاشات للطالبات مع الممرضتين فاتن الشمري، ونورا المالكي.

وتضمن اللقاء إلقاء محاضرة للمعلمات والإداريات عن الالتهابات المهبلية بوساطة الممرضات، وتناولت رئيسة قسم التغذية العلاجية هبة الحسين، واختصاصية التغذية ربى الحماد توعية جميع المعلمات والإداريات وعددهن ٣٠ عن التغذية السليمة ونمط العيش الصحي.

واُختتم اللقاء بمحاضرة العادات السليمة وغير السليمة وعلاجها لطالبات المرحلة المتوسطة وعددهن ٥٨ طالبة، وطالبات المرحلة الثانوية وعددهن ٩٥ طالبة، إضافة إلى أنه تم إجراء الكشف على ٧٢ طالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية في قسم عيادة الأسنان المتنقلة، ومناقشة بعض الموضوعات الاجتماعية والنفسية التي يتعرض لها الطالبات في مرحلة التغيير الهرموني والنمائي من قِبل قسم الخدمة الاجتماعية بوساطة الاختصاصية الاجتماعية هالة السعيدان.