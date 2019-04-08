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طالب أهالي القنفذة بتحسين وضع الخدمات الصحية في المحافظة، مشيرين إلى أنها لا ترقى للمستوى الذي يتوافق مع المعايير التي وضعتها وزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج المناسب الذي يحتاجه مواطنو المحافظة ومراكزها؛ ما يضطرهم لتكبد السفر إلى جدة ومكة أو الباحة لتلقي العلاج المناسب في كثير من الحالات والتخصصات غير المتوفرة بالقنفذة.
وقالوا إن القنفذة اعتمد لها في وقت سابق مستشفى تخصصي بسعة 500 سرير، وآخر للنساء والولادة بسعة 200 سرير، وبعدما تم تخصيص أراض لتلك المستشفيات، إلا أنهم تفاجؤوا باختفاء تلك المشاريع التي هم في أمس الحاجة لها؛ ما جعلهم يتساءلون عن سبب عدم تنفيذها على الرغم من مضي سنوات من الانتظار، متمنين أن يجدوا إجابة لدى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
وأكدوا أن مستشفى القنفذة يعتبر أسوأ مستشفى على مستوى المملكة حسب تصنيف مؤشرات أداء المستشفيات العامة.
أهالي القنفذة لـ"الربيعة": أين مستشفى الـ500 سرير؟!حسن العيسي الخليج 365 2019-04-08
طالب أهالي القنفذة بتحسين وضع الخدمات الصحية في المحافظة، مشيرين إلى أنها لا ترقى للمستوى الذي يتوافق مع المعايير التي وضعتها وزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج المناسب الذي يحتاجه مواطنو المحافظة ومراكزها؛ ما يضطرهم لتكبد السفر إلى جدة ومكة أو الباحة لتلقي العلاج المناسب في كثير من الحالات والتخصصات غير المتوفرة بالقنفذة.
وقالوا إن القنفذة اعتمد لها في وقت سابق مستشفى تخصصي بسعة 500 سرير، وآخر للنساء والولادة بسعة 200 سرير، وبعدما تم تخصيص أراض لتلك المستشفيات، إلا أنهم تفاجؤوا باختفاء تلك المشاريع التي هم في أمس الحاجة لها؛ ما جعلهم يتساءلون عن سبب عدم تنفيذها على الرغم من مضي سنوات من الانتظار، متمنين أن يجدوا إجابة لدى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
وأكدوا أن مستشفى القنفذة يعتبر أسوأ مستشفى على مستوى المملكة حسب تصنيف مؤشرات أداء المستشفيات العامة.
08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
10:59 PM
قالوا إن مستشفاهم "الأسوأ على مستوى المملكة"
طالب أهالي القنفذة بتحسين وضع الخدمات الصحية في المحافظة، مشيرين إلى أنها لا ترقى للمستوى الذي يتوافق مع المعايير التي وضعتها وزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج المناسب الذي يحتاجه مواطنو المحافظة ومراكزها؛ ما يضطرهم لتكبد السفر إلى جدة ومكة أو الباحة لتلقي العلاج المناسب في كثير من الحالات والتخصصات غير المتوفرة بالقنفذة.
وقالوا إن القنفذة اعتمد لها في وقت سابق مستشفى تخصصي بسعة 500 سرير، وآخر للنساء والولادة بسعة 200 سرير، وبعدما تم تخصيص أراض لتلك المستشفيات، إلا أنهم تفاجؤوا باختفاء تلك المشاريع التي هم في أمس الحاجة لها؛ ما جعلهم يتساءلون عن سبب عدم تنفيذها على الرغم من مضي سنوات من الانتظار، متمنين أن يجدوا إجابة لدى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
وأكدوا أن مستشفى القنفذة يعتبر أسوأ مستشفى على مستوى المملكة حسب تصنيف مؤشرات أداء المستشفيات العامة.
، أهالي القنفذة لـ"الربيعة": أين مستشفى الـ500 سرير؟! ،
المصدر : الخليج 365
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