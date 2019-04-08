شاهد: “حساب المواطن” يوضح مدى استفادة “زوجة السجين” وأبنائها من البرنامج!

أكد حساب العناية بعملاء حساب المواطن خلال رده على استفسار أحد المغردين عن مدى إمكانية استفادة السجين من حساب المواطن وهو في السجن بأنه لا يمكن للسجين الاستفادة من حساب المواطن، حيث من شروط الأهلية أن لا يكون المستفيد سجيناً، وفي حال أصبح رب الأسرة سجينا سيصبح (غير مؤهل) وسيتم إيقاف الدعم عنه.

مستفيد رئيسي

وفي رد إضافي عن الضرر الذي سيلحق التابعين للسجين أفاد الحساب بأنه بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيسي)، واختيار «عائلة سجين»، وإضافة الأبناء تابعين، ولا يتم إضافة الزوج، ولا بد من إرفاق مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون، على أن يتم صرف الدعم في حال خروج السجين من السجن بشرط أن تنطبق عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق الذي سيشمل الدعم الخاص بالسجين.