إغلاق محل معسلات يخلط الجراك بـ«البول» في مكة

ضبطت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمكة المكرمة، بالتعاون مع عدة جهات، محلاً لبيع المعسلات والشيشة، يخلط الجراك بـ”البول”، وأحالت العاملين فيه إلى جهات الاختصاص.

وفي التفاصيل، وأثناء قيام فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمكة المكرمة بجولات تفتيشية كالمعتاد، على عدة محال مخصصة لبيع الجراك والدخان ومشتقاته؛ للتأكد من مدى نظاميتها، اتضح من خلال التفتيش على أحد المحال الواقعة في نطاق حي الشرائع شرقي مكة المكرمة، خلط جراك المعسل فيها بـ”البول”، وفي طريقه لتقديمه للزبائن، قبل أن يتم ضبطه ومصادرته. وتم على الفور إغلاق المحل المخالف وإحالة القائمين عليه إلى الجهات ذات الاختصاص؛ تمهيداً لتطبيق الأنظمة والعقوبات بحقهم.