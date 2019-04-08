طولها 155سم ووزنها 39 كجم .. معلومات عن مفقودة حي لبن

حالة من الاستنفار بين الجهات الأمنية و المتطوعين للعثور على فتاة حي لبن المفقودة، فيما تتعالى أصوات الجميع بالدعاء أن يسهل لذويها الوصول إليها. وبحسب المعلومات المتداولة عن مفقودة حي لبن غربي مدينة الرياض فإن:

الاسم : نحاء محسن القحطاني

العمر : 15 عامًا

الطول : 155 سم

الوزن : 39 كجم

وأظهرت مقاطع فيديو وصور عشرات المواطنين الذين انضموا في فرق التطوع للبحث عن مفقودة حي لبن . وتشبث المواطنون بالأمل في العثور على مفقودة حي لبن، حيث قالت إحدى المواطنات : اختفى يوسف وأصيب أبوه بالعمى وحين قال: ” أفوّض أمري إلى الله” عاد له يوسف وبصره، فيا رب قد فوضت إليك أمرها فبشر ذويها بما ينتظرونه وأنت خير المبشرين.” وردها سالمة. وقال أبو ماجد: اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظها بحفظك واجعل لها حراسا من ملائكتك وأعدها إلى ذويها بصحة وسلامة واللهم احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واللهم أفرغ على والديها وأهلها صبرا إنك سميع مجيب. وتابعت مغردة أخرى : “اللهم اربط على قلب والديها كما ربطت على قلب أم موسى .. الوالدان هما الآن بحاجة إلى دعواتكم” . واختفت الفتاة من أمام منزل أسرتها بحي ضاحية لبن غرب مدينة الرياض، الساعة 3:40 عصرًا، أمس الأول السبت في ظروف غامضة.