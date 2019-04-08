بعد قليل.. سوف تصدر رئاسة أمن الدولة بيانا هام ، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم. مزمز سيوافيكم بالتفاصيل حين صدور البيان فتابعونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد قليل .. بيان من رئاسة أمن الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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