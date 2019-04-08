لهذا السبب.. “التجارة” تستدعي 460 مكيف سبيليت “AUXIER”

استدعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، 460 مكيف سبيليت “AUXIER” من الطراز (AXR 24CH). وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة المنتج للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ونصحت وزارة التجارة والاستثمار المستهلك بالتواصل مع الوكيل لسحب المنتج واستبداله بمنتج مطابق.

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