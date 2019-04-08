“حساب المواطن”: يمكن للمرأة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في هذه الحالات

ذكر برنامج حساب المواطن أن هناك حالات يمكن للمرأة المتزوجة التسجيل فيها بالبرنامج كمستفيد رئيسي وليس تابعا مع رب الأسرة. وأوضح البرنامج رداً على سؤال مواطنة متزوجة وعاطلة عن العمل إن كان يحق لها التسجيل في البرنامج، أن المتزوجات اللائي يحق لهن التسجيل كمستفيد رئيسي هن (المهجورات، المتزوجات غير سعودي، زوجة السجين، زوجة فاقد الأهلية، من تغيّب زوجها).

وأكد أنه يجب على مقدمة الطلب إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، مشيراً إلى أنه في حال لم تكن المتزوجة ضمن الحالات السابقة فتتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة وليس كمستفيد رئيسي.