ذكر برنامج حساب المواطن أن هناك حالات يمكن للمرأة المتزوجة التسجيل فيها بالبرنامج كمستفيد رئيسي وليس تابعا مع رب الأسرة. وأوضح البرنامج رداً على سؤال مواطنة متزوجة وعاطلة عن العمل إن كان يحق لها التسجيل في البرنامج، أن المتزوجات اللائي يحق لهن التسجيل كمستفيد رئيسي هن (المهجورات، المتزوجات غير سعودي، زوجة السجين، زوجة فاقد الأهلية، من تغيّب زوجها).
وأكد أنه يجب على مقدمة الطلب إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، مشيراً إلى أنه في حال لم تكن المتزوجة ضمن الحالات السابقة فتتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة وليس كمستفيد رئيسي.
كانت هذه تفاصيل خبر “حساب المواطن”: يمكن للمرأة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في هذه الحالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.