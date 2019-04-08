“أمن الدولة” تكشف تفاصيل العملية الاستباقية التي قُـتل فيها إرهابيان بالقطيف‎

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أصدرت رئاسة أمن الدولة، اليوم الإثنين، بياناً حول مـقتل مطلوبين أمنيين بالقطيف والقبض على اثنين آخرين، في عملية استباقية نفّذتها الرئاسة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية.

وصرح المتحدث الأمني برئاسة أمن الدولة بأنه ومن خلال متابعة الأنشطة الإرهابية بمحافظة القطيف، وتعقب العناصر المرتبطة بها، تمكّنت الرئاسة فجر أمس الأحد في عملية استباقية بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية من رصد أربعة من المطلوبين أمنيًا وهم يستقلون سيارة من نوع (تاهو) باتجاه طريق (أبو حدرية)، لتنفيذ عمل إرهابي.

وأوضح المتحدث أن المعلومات المتوافرة أشارت إلى أن المطلوبين كانوا أتموا التجهيز للعمل الإرهابي، وعندما اعترضتهم الجهات الأمنية وطالبتهم بتسليم أنفسهم بادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، فتم التعامل معهم وفق ما يتطلبه الموقف والرد عليهم بالمثل، ما أدى لإعطاب المركبة التي كانوا يستقلونها، فلجأوا إلى محطة وقود وألقوا قنبلة يدوية تسببت في حدوث حريق جزئي بالمحطة، وقاموا بالاستيلاء على (صهريج) تحت تهديد السـلاح، فتم إعطابه بعد مسافة 2 كلم من محطة أخرى. وقال المتحدث إنه نتج عن هذه العملية مقتـل المطلوب ماجد علي عبدالرحيم الفرج، هوية وطنية رقم (1024360263) أحد المطلوبين على قائمة الـ (9) المعلن عنهم بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ، ومقـتل المطلوب/ محمود أحمد علي آل زرع، هوية وطنية رقم (1054136393).

كما أسفرت العملية عن القبض على مطلوبَين آخرين، تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن هويتيهما في الوقت الراهن، مبيناً أن جميع المشار لهم من أرباب السوابق وممن ارتبطوا بعدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية بالقطيف، والتي تمثلت في إطلاق النار على مواطنين ومقيمين ورجال أمن، ومهاجمة وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، والقيام بجرائم السرقة والسطو المسـلح والاختطاف والاغتصاب وترويج وتهريب المخدرات.

ونتج عن العملية كذلك إصابة امرأة بحرينية أثناء وقوفها مع عائلتها في محطة الوقود، وإصابة سائق الصهريج وهو من الجنسية الباكستانية، واثنين من رجال الأمن، وهم يتلقون حاليًا العلاج اللازم.

وأسفرت العملية عن ضبط السيارة التي كان يستقلها الإرهابيون، وعُثر بداخلها على سـلاح رشـاش، ومسدسين من نوع جلوك، 17 مخزن رشاش، ومخزن مسـدس، وقنبلتين شديدتي الانفجار، وقنبلة صوتية، وهوية بحرينية مزورة تحمل صورة المطلوب ماجد الفرج، ومبلغ 66 ألف ريال، و141 طلقة رصاص حية.

وجدّدت رئاسة أمن الدولة دعوتها لكافة المطلوبين للمسارعة بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، محذرة في الوقت ذاته كل من يتعامل معهم بأنه سيجعل من نفسه عرضة للمحاسبة، ودعت من تتوافر لديه أي معلومات عن أي منهم للمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) أو أقرب جهة أمنية.

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