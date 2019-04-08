وزير الاتصالات: نعمل على وضع سياسات مشتركة مع مصر لنقل المعرفة والتقنية بين البلدين

أعرب المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عن تطلعه إلى تعزيز كافة أوجه التعاون المشترك بين الرياض والقاهرة، بمجالات التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الاتصالات.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير، اليوم الاثنين، مقرَّ سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة؛ حيث استقبله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي.

وأضافت سفارة المملكة بالقاهرة، في بيانٍ، أن الوزير التقى عددًا من الطلبة والدارسين السعوديين بالجامعات والمعاهد التكنولوجية، في بلدهم الثاني مصر، مبديًا انبهاره بمستواهم علميًّا وثقافيًّا.

وأوضح «السواحة» أن المستوى الذي وصل إليه هؤلاء الطلاب، يؤكد مضيَّ المملكة على الطريق الصحيح، كما يعد مؤشرًا قويًّا على المستقبل المشرق الذي ينتظر المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

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ونوَّه وزير الاتصالات بالمنتدى المصري السعودي للاقتصاد الرقمي، الذي انطلق اليوم بالقاهرة، بحضور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، موضحًا أن نحو 200 شركة سعودية ومصرية شاركت بالفعل في أعمال هذا المنتدى الهام.

وأضاف الوزير: «سنعمل بجد خلال المرحلة المقبلة على رسم خطط وسياسات تكاملية بين المملكة ومصر، كي نتمكن من تفعيل عملية نقل المعرفة والتقنية بين البلدين، بما يحقق أمال وتطلعات الشعبين الشقيقين».

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تتميز بمكانة عالية؛ لما تتمتعان به من موقع على الخريطة السياسية والجغرافية جسَّد ثقلها على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.

كما تمتاز المواقف بين البلدين الشقيقين بتطابق الرؤى واتفاق حول القضايا الإقليمية باختلاف جوانبها، وبما تشكله من علاقات عميقة وقوية وتاريخية واستراتيجية، وتزداد متانةً وقوةً وصلابةً بدعم من قيادتي البلدين برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ارتكازًا إلى وعي متبادل لدى الرياض والقاهرة بدورهما في المنطقة، وأهمية تعاونهما في دعم الأمن القومي العربي باستمرار.