بالصور.. محافظ الدائر يقف ميدانيًّا على المشروعات الخدمية ويزور الشيخ العليلي

تفقَّد محافظ الدائر نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم الاثنين، جبل طلان، وأعمال الطريق المنفذ لقرى الجبل، والتقى الأهالي هناك واستمع لمطالبهم بحضور مديري ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وأكد بن لبدة حرصه على بذل كل ما يمكن من جهود للرقي بالخدمات المُقدَّمة للمواطنين في كل قرى المحافظة، تنفيذًا للتوجيهات الدائمة والمستمرَّة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان ونائبه.

وأشار محافظ الدائر إلى أن الزيارات الميدانية تأتي ترجمةً لتوجيهاتهما السديدة بضرورة تلمُّس احتياجات المواطنين الخدمية والتنموية.

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وزار محافظ الدائر الشيخ حسن بن يحيى العليلي شيخ شمل قبائل آل علي، والتقى مجلسُه نوابَ وأعيانَ القبيلة بحضور عدد من مشايخ القبائل ووجهاء المجتمع.

يُذكَر أن أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، وجَّه في مارس الماضي بسرعة إنجاز المشاريع الخدمية في محافظة الدائر لتظهر في أبهى صورة؛ وذلك خلال تفقُّده المشاريع الخدمية التي تنفذها بلدية المحافظة.

ووعد أمين منطقة جازان بحلِّ جميع الإشكالات، ورفع الطلبات إلى الجهات المعنية، وتذليل كل الصعوبات لتنفيذ جميع احتياجات أهالي محافظة الدائر.