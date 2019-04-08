أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة.. الثلاثاء

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الثلاثاء، هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن مناطق «تبوك، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية»، تتأثر بهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن التأثير يمتد إلى مرتفعات «نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة» والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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ومن جانبه، أوضح‏‫ الباحث الفلكي عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، تطورات الحالة المطرية، متوقعًا اشتداد المطر على بعض المناطق بدءًا من غدٍ الثلاثاء، ناصحًا بالابتعاد عن الأودية.

وتوقع الحصيني أن تكون المملكة مسرحًا لتلاقي الكتل الرطبة والباردة، مع اقتراب موسم نهاية الأمطار على معظم مناطق المملكة؛ حيث باقي ثلث الموسم، مضيفًا أن النماذج العددية للطقس تشير إلى تقدم كتلة هوائية رطبة إلى المملكة وتكدسها، ومن المعلوم أن الرطوبة هي مادة السحاب، لذا متوقع استمرار الحالة الممطرة المعيشة مع ارتفاع مؤشر الأمطار بدءًا من غدٍ الثلاثاء ولمدة أيام من هذا الأسبوع.

وتوقع خبير الطقس أن تتوسع الحالة الممطرة؛ لتشمل باقي المناطق، في تنقل رائع ونادر بين المدن؛ حيث إن الفرصة مهيأة لتشكل السحب على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعموم منطقة الرياض ومحافظاتها، ثم الشرقية والقصيم وحائل والجوف والشمالية والباحة وعسير ونجران.

وأشار الحصيني إلى استمرار هذه الحالة الممطرة لعدة أيام، مضيفًا أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، وأن تكون قوة الحالة المطرية على منطقة الرياض والشمالية خاصة شرقها، مع فرصة لتشكل سحب من نوع السحب العملاقة، وهي من الأنواع الخطرة التي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزارة مطرها، وشدة بردها ورياحها، يصحب ذلك نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة.

وأضاف أن الحالة الممطرة تحتاج لمتابعة دقيقة؛ وذلك بسبب فرصة تشكل سيول في الأودية والمنخفضات في بعض المدن، خاصة منطقة الرياض، ناصحًا برفع «الحلال» عن المنخفضات ومجاري الأودية.