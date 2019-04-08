أمن الدولة: مقتل مطلوبَيْن أمنيًّا والقبض على اثنَيْن آخرَيْن بعملية استباقية في القطيف

أعلنت رئاسة أمن الدولة -في مؤتمر أمني قبل قليل- تفاصيل مقتل اثنَيْن من المطلوبين أمنيًّا، والقبض على اثنَيْن آخرَيْن، في عملية استباقية بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية.

وصرَّح المتحدث الأمني برئاسة أمن الدولة، بأنه بمتابعة جهاتها المختصة للأنشطة الإرهابية بمحافظة القطيف، وتعقُّب العناصر المرتبطة بها؛ تمكنت -بفضل الله- فجر يوم الأحد 2/8/1440هـ -في عملية استباقية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية- من رصد أربعة عناصر من المطلوبين أمنيًّا وهم يستقلون سيارة من نوع (تاهو) باتجاه طريق (أبو حدرية)، لتنفيذ عمل إرهابي أشارت المعلومات إلى أنهم أتموا التجهيز له.

وأضاف أنه حينما اعترضتهم الجهات الأمنية وطالبتهم بتسليم أنفسهم، بادروا إلى إطلاق النار تجاه رجال الأمن، فتم التعامل معهم وفق ما يتطلبه الموقف، والرد عليهم بالمثل؛ ما أدى إلى إعطاب المركبة التي كانوا يستقلونها، فلجؤوا إلى محطة وقود بالقرب من الموقع، وألقوا قنبلة يدوية تسببت في حريق جزئي بالمحطة؛ وذلك بهدف استغلال الحالة في الهروب من قبضة رجال الأمن، واستولوا على (صهريج) تحت تهديد السلاح، تم -بعد توفيق الله- إعطابه على مسافة كيلومترين من محطة أخرى.

وأكد المتحدث أن العملية الأمنية أسفرت عن النتائج التالية:

أولًا- مقتل كل من المطلوب ماجد علي عبدالرحيم الفرج، الذي يحمل هوية وطنية رقم (1024360263) أحد المطلوبين على قائمة الـ(9) المعلن عنهم بتاريخ 29/1/1438هـ، والمطلوب محمود أحمد علي آل زرع الذي يحمل هوية وطنية رقم (1054136393)، والقبض على المطلوبَيْن الآخرين، اللذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن هويتيهما في الوقت الراهن. وجميع المُشار لهم من أرباب السوابق وممن ارتبطوا بعدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية بمحافظة القطيف، والتي تمثلت في إطلاق النار على المواطنين والمقيمين ورجال أمن، ومهاجمة وتخريب المرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، والقيام بجرائم السرقة والسطو المسلح والاختطاف والاغتصاب وترويج وتهريب المخدرات.

ثانيًا- إصابة امرأة من الجنسية البحرينية أثناء توقفها مع عائلتها في محطة الوقود، وإصابة سائق الصهريج -وهو من الجنسية الباكستانية- واثنين من رجال الأمن، وهم يتلقون حاليًّا العلاج اللازم.

ثالثًا- ضُبط بداخل السيارة التي كان يستقلها الإرهابيون، ما يلي:

1 - رشاش.

2 - مسدسان من نوع جلوك.

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3 - سبعة مخازن رشاش.

4 - مخزن مسدس جلوك.

5 - قنبلتان شديدتا الانفجار.

6 - قنبلة صوتية.

7 - هوية بحرينية مزورة تحمل صورة المطلوب ماجد علي الفرج.

8 - مبلغ مالي قدره (66 ألفًا و178) ريالًا.

9 - (126) طلقة رشاش حية.

10 - (15) طلقة مسدس تسعة ملليمترات.

ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد أنها -بعون الله- ماضية بكل قوة وحزم في ملاحقة هذه العناصر الإرهابية، وتضييق الخناق عليهم، والإطاحة بهم، وإفشال مخططاتهم التي ينفذونها خدمةً لأجندات خارجية، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم على ما قاموا به من جرائم وترويعٍ للآمنين، كما تُجدِّد في الوقت ذاته دعوة كافة المطلوبين إلى المسارعة بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، وعدم التمادي في الباطل، كما تحذر الرئاسة كُلَّ من يتعامل معهم بأنه سيجعل من نفسه عُرضةً للمحاسبة، وتُهيب بمن تتوافر لديه معلومات عن أي منهم، المسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) أو أقرب جهة أمنية.