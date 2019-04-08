السعودية اليوم / محافظ ثار يناقش الاستعدادات لمواجهة التقلبات الجوية بالمنطقة



نجران 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 أبريل 2019 م واس

ناقش محافظ ثار المكلف محمد بن عفيصان،اليوم مع مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة الملازم أول مشبب مفرح القحطاني، الاستعدادات لمواجهة التقلبات الجوية التي تمر بها المنطقة والوقوف على المواقع التي تشهد تجمع وجريان للمياه.

وأكد محافظ ثار أهمية تضافر الجهود من كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتقديم المساعدة لمواجهة هطول الأمطار وما يصاحبها من تجمعات للمياه وجريان للسيول لضمان سلامة المواطنين والمقيمين بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

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19:04ت م

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