السعودية اليوم / بحث تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والقارة الأفريقية



الرياض 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

اجتمع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق اليوم, مع سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس اوقيقو, وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح العويشق، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والقارة الأفريقية التي تعد أحد أولويات المجلس في المرحلة الحالية، حيث أقر المجلس الوزاري خطة للتحرك مع عدد من الدول الإفريقية الفاعلة والمنظمات الرئيسية، وتقوم الخطة على ثلاثة مسارات: مسار المشاورات السياسية، ومسار التعاون الاقتصادي، ومسار التواصل الثقافي.

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18:36ت م

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