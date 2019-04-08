انت الان تتابع تفاصيل خبر التحالف متهم.. الأمم المتحدة تدعو للتحقق من مقتل 11 مدنياً في صنعاء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 8 أبريل 2019 06:00 مساءً - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، قتل 11 مدنياً، بينهم 5 أطفال، في انفجار بالعاصمة اليمنية صنعاء، قالت مليشيا الحوثي إن مصدره قصف للتحالف السعودي الإماراتي.

جاء ذلك في بيان أصدرته ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، "لقي 11 مدنياً، بينهم 5 أطفال، حتفهم، وأصيب العشرات (دون تحديد)، الأحد، في مديرية شعوب بمدينة صنعاء".

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن "التسبب في مثل هذا العدد المروع من القتلى والجرحى عمل عبثي"، دون أن توضح طبيعة الحادث الذي أدى لوقوع القتلى.

ودعت إلى "ضرورة بذل كافة الجهود لفهم الظروف الحقيقية التي أدت إلى وقوع هذه المأساة"، مؤكدةً على أن "حماية السكان والبنية التحتية المدنية هي مبادئ أساسية في القانون الدولي الإنساني".

واعتبرت "غراندي" أنّ "الأشخاص الأشدّ ضعفاً والذين هم بأمسّ الحاجة لمساعدتنا، ويحتاجون أيضاً إلى أكبر قدر ممكن من التعاطف، لأنهم أكثر الأشخاص الذين يدفعون ثمناً باهظاً لهذا الصراع الرهيب، وهذا خطأ،خطأ، خطأ".

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وأبلغت المنظمات الإنسانية، خلال عام 2018، عن 45 حادث عنف مسلح أسبوعياً، ما أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين، بالعام نفسه، بما في ذلك أكثر من 950 طفلاً، بحسب ذات البيان.

وأعلن مكتب إعلامي يتبع لميليشيا الحوثي أنّ العشرات قتلوا وأصيبوا، أمس الأحد، جراء انفجار وقع في حي سكني بمنطقة "سعوان" شمال شرقي صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

ونوه مكتب الحوثي أن الانفجار وقع جراء غارة قال إن طيران التحالف العربي نفّذها، فيما نفى متحدث التحالف، في وقت لاحق، شن أي غارة على الحيّ المذكور.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً ضروساً بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي ومسلحي مليشيا الحوثي الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم التحالف القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.