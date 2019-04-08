انت الان تتابع تفاصيل خبر هل سمى العراق المدينة الرياضية المهداة باسم "الملك سلمان"؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 8 أبريل 2019 06:00 مساءً - أكد العراق عدم وجود اتفاق حتى الآن على اسم المدينة الرياضية، التي تبرعت السعودية بتشييدها في العاصمة بغداد، في رد سريع على تقارير أشارت إلى أن المدينة ستحمل اسم "الملك سلمان".

وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة العراقية موفق عبد الوهاب: إن "الجانبين العراقي والسعودي لم يتفقا حتى الآن على التسمية".

وشدد في تصريحات لقناة "روسيا اليوم"، على أن المدينة الرياضية لم تُسم باسم الملك سلمان حتى اللحظة ولا بأي اسم آخر، مشيراً إلى أنه "من الممكن أن تكون بهذا الاسم مستقبلاً أو باسم آخر حسب ما تخرج به اجتماعات ومفاوضات الطرفين".

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وأوضح أن المدينة الرياضية الموعودة منذ سنوات ستكون في "منقطة اليوسفية جنوبي بغداد".

وكانت تقارير صحفية قد نقلت على لسان وكيل وزير الشباب والرياضة العراقي عصام الديوان قوله إن المدينة المهداة، التي تقدر تكلفة إنشائها بنحو 450 مليون دولار ستحمل اسم "مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز".

وكان وزير الشباب والرياضة العراقي السابق عبد المحسن عبطان قد استهجن تنكر السعودية لوعدها ببناء ملعب ضخم في العاصمة بغداد، مؤكداً أن بلاده لا تستجدي "الهدية" من أي بلد كان.

وقال عبطان في تصريحات متلفزة: إن "العراق لا يسأل عن الهدية التي وعدت بها السعودية سابقاً"، مشيراً إلى أن بلاده قدمت المواقع المقترحة من قبلهم لتدشين الملعب الموعود بهدف إزالة أي عقبات، كما شدد على أن "الإنسان الكريم العزيز لا يُطالب بهدية"،