شكرا لقرائتكم خبر عن سقط على سيارة.. شاب يحاول الانتحار من فوق جسر بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

أنقذت العناية الالهية شاباً حاول الانتحار صباح اليوم بالرياض بعدما ألقى بنفسة من فوق أحد الجسور بميدان الرياض ، سقط المواطن فوق مركبة مما ساعد فى تخفيف صدمة السقوط فتعرض لكسر فى القدم فقط ، تم على إثره نقله إلى المستشفى للعلاج .

من جانبه صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه وفي تمام الساعة ١١:٤٥ من صباح اليوم الاثنين ، باشرت الأجهزة الأمنية مهامها حيال محاولة مواطن يبلغ من العمر ٢٢ عاماً الانتحار وإيذاء نفسه بعد أن اعتلى الحاجز الحديدي لأحد الجسور بميدان القاهرة وسط مدينة الرياض.

وأشار التويجري إلى أنه وبالرغم من مبادرةِ رجال الأمن ومحاولتهم بشتى الوسائل الممكنة منعه من ذلك إلا أنه لم يستجب لها للحاله النفسيه التي كان عليها ، وبادر بإلقاء نفسه والسقوط بمنتصف الطريق على إحدى المركبات اثناء سيرها مما ساهم في تخفيف حدة سقوطه على الارض .