شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يرعى المنتدى الدولي للتعليم العالي بعد غدٍ والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – تنظم وزارة التعليم في الرياض بعد غدٍ أعمال المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العالي في نسخته الثامنة تحت عنوان " تحول الجامعات السعودية في عصر التغيير"، بحضور ومشاركة خبراء دوليين من مختلف دول العالم، وجامعات عالمية وعدد من المنظمات والهيئات الدولية.

أوضح ذلك وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الذي رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ على الرعاية الكريمة للمعرض والمنتدى، مؤكداً أنها تأتي محفزاً وداعماً للخروج بما يحقق القيمة المضافة لتعليمنا عبر تبادل الخبرات، والإفادة من التجارب الثرية في مجالات التعليم المختلفة.

وأكد أن عنوان منتدى "الجامعات السعودية في عصر التغيير" الذي يستمر لأربعة أيام يعكس مدى الاهتمام بتطوير أداء الجامعات لمواكبة رؤية المملكة 2030 لاسيما في ظل التقــدم الســريع فــي عالــم التكنولوجيــا والتحديــات الجديــدة علــى التعليــم العالــي حيث أن النمــوذج الــذي ســارت عليــه الجامعــات فــي الماضـي بـدأت تلـوح فـي آفاقـه ملامـح التغييـر ويتميز بالسـرعة والجامعة ككيـان – تعيـش فـي نفـس الظـروف وتتعـرض لنفـس التحديـات وبالتالــي فإنهــا تتأثــر بالتغيرات والأحداث الاجتماعية والاقتصادية وبالاتجاهات الجديـدة فـي العصـر الرقمي.

ويعد المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الأكبر من نوعه على مستوى العالم حيث يشارك في دورة هذا العام 28 متحدثاً وصانع قرار في خمس جلسات ثرية، تناقش المتغيرات المستقبلية للجامعات وأكثر من 64 أستاذًا دولياً جامعياً من 33 دولة كما جدولت أعمال المؤتمر 75 ورشة عمل يقدمها خبراء محليين بالإضافة لعروض تقدمها 372 جامعة ومؤسسة تعليمية عالمية ومحلية معنية بالتعليم العالي.