شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الشهيد " جعفري" والان نبدء بالتفاصيل
وعقب الصلاة قدم محافظ صبيا التعازي لوالد وذوي الشهيد سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وأدّى الصلاة مع محافظ صبيا رئيس مركز قوز الجعافرة أحمد العقدي وعدد من ضباط وأفراد حرس الحدود و المشايخ والأهالي.
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