يقمع الداخل ويرهب الخارج.. أمريكا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

2019-04-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية ما يعني ملاحقة من يدعمه أو ينتسب له.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية كان يجب أن يتم منذ مدة لافتا إلى أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية يحظى بتأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

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وأضاف ترامب أن الحرس الثوري الإيراني ليس ممولا للإرهاب فقط بل إنه عنصر نشط كذلك، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط لن يكون مستقرا بتدخلات الحرس الثوري الإيراني الذي يقمع الإيرانيين في الداخل ويمارس الإرهاب في الخارج.

وأشار ترامب إلى أن رئيس الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني هو وزير خارجية إيران الفعلي موضحا أن هذا التصنيف جزء من الضغط على إيران لوقف أنشطتها الإرهابية في المنطقة.

وأردف ترامب أن قرار التصنيف سيسمح للقضاء الأمريكي بملاحقة من يدعم الحرس الثوري الإيراني لأن دعم الحرس الثوري الآن أصبح جرما ولم يكن كذلك سابقا.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن عمليات اغتيال وقتل في العالم كما يقف وراء ملفات الفساد الواسعة في إيران.

وتابع الوزير الأمريكي أن الحرس الثوري الإيراني يمول قادة الإرهاب والميليشيات في المنطقة.

وحول موقف الولايات المتحدة من حزب الله اللبناني قال بومبيو : أوضحت للمسؤولين في لبنان أننا لن نتحمل استمرار حزب الله في الصعود.