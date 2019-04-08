شرطة الرياض تكشف تفاصيل محاولة الانتحار من أعلى الجسر

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شرطة الرياض تكشف تفاصيل محاولة الانتحار من أعلى جسر ميدان القاهرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت شرطة الرياض تفاصيل محاولة انتحار شاب من أعلى أحد الجسور في العاصمة اليوم.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري أنه وفي تمام الساعة (١١:٤٥) من صباح اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/٨/٣ باشرت الأجهزة الأمنية مهامها حيال محاولة (مواطن / يبلغ من العمر ٢٢ عاماً) الانتحار وإيذاء نفسه بعد أن اعتلى الحاجز الحديدي لأحد الجسور بميدان القاهرة وسط مدينة الرياض.
وأضاف أنه بالرغم من مبادرةِ رجال الأمن ومحاولتهم بشتى الوسائل الممكنة لثنيه عن ذلك إلا أنه لم يستجب لها نظرا للحالة النفسية التي كان عليها ، وبادر بإلقاء نفسه والسقوط بمنتصف الطريق على إحدى المركبات أثناء سيرها مما ساهم في تخفيف حدة سقوطه على الأرض.
وتابع : اتضح تعرضه لكسر في قدمه اليمنى ، تم نقله للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية والنفسية له ، فيما حالته الصحية مستقرة ولله الحمد.
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