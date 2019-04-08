فيديو “المواطن” .. ما يجب وما لا يجب عند انفجار إطار المركبة

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2019-04-08 فيديو “متابعات الخليج 365” .. ما يجب وما لا يجب عند انفجار إطار المركبة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements قد يحدث في بعض الأحيان انفجار لإطار المركبة أثناء القيادة ما يتطلب دراية كاملة بما يجب القيام به وما لا يجب القيام به في هذه اللحظة الخطرة. “متابعات الخليج 365” تلخص فيما يلي أهم النصائح لتفادي هذا الموقف: يجب عليك المحافظة على الهدوء والتمسك بعجلة القيادة والحفاظ على السيارة من الانحراف يمينًا أو يسارًا ومحاولة التحكم بها كي توقفها بأمان بطريقة مناسبة.

2. احذر أن تضغط مباشرة على الفرامل أو أن تحاول من تقليل من سرعة السيارة بشكل مفاجئ حتى لو كنت تقود على سرعات عالية إذ إن الإطار المنفجر يعمل كفرامل ويعمل على إبطاء السيارة أما في حال استخدام الفرامل بشكل مفاجئ في هنالك احتمالية لانقلاب السيارة.

3. المحافظة على سير السيارة والتحكم بها والعمل على تخفيض سرعتها بشكل متقطع وخفيف جدًا ومحاولة القيادة في جهة لا يحيطها الكثير من السيارات.

4. أشعر غيرك بالمشكلة وذلك من خلال استخدام الإضاءة الرباعية كي تبتعد عنك السيارات وتعطيك المجال الذي يناسبك كي تقود أنت وهم بأمان.

5. في حال انخفاض سرعة سيارتك إلى 50 كم/ س حاول أن تجد مكانًا مناسبًا كي توقف السيارة فيه بكل هدوء وسلاسة بعيدا عن أي مخاطر ولا توقفها في منتصف الطريق خاصة إن كنت تقود على طريق سريع.









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