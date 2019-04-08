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نادي الإبل يكرم الفائزين بحضور نائب أمير الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
بحضور سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ينظم نادي الإبل حفل تكريم الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في قصر الحكم بالرياض.
ويتضمن التكريم الفائزين في المراكز الأولى لفئتي الإنتاج والفحل وإنتاجه والفرديات، ومن المركز الثاني إلى العاشر في فئات ألوان الصفر والشعل والوضح والمجاهيم والحمر والشقح والأصايل والفائزين في طبع الإبل وكذلك عدد من المشاركين مع النادي ممن ساهموا في نجاح مهرجان الملك عبدالعزيز.
وبهذه المناسبة قال الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل : أشكر الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير الرياض على حرصه مشاركتنا تكريم الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز في قصر الحكم. وأهنئ جميع الفائزين في جميع الألوان والفئات وأوكد أن نادي الإبل بدعم وتوجيه من سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المشرف العام على النادي سيستمر بمشيئة الله في جهوده في تطوير نشاطات الإبل والعناية بها وبملاكها.
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