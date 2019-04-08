شكرا لقرائتكم فيديو.. محاولة فاشلة لإنقاذ شاب من الانتحار فوق جسر بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-08 فيديو.. محاولة فاشلة لإنقاذ شاب من الانتحار فوق جسر بالرياض متابعات الخليج 365 -الرياض Advertisements حاول أحد الأشخاص في العاصمة الرياض الانتحار قبل قليل بإلقاء نفسه من فوق أحد الجسور المرتفعة.

وأظهر فيديو متداول الشاب وهو يقف فوق أحد الجسور مهددا بالانتحار فيما يقف بالقرب منه عدد من رجال الأمن.

وغافله أحد رجال الأمن وأمسك به رجل أمن آخر بسرعة لكن الشاب أفلت يده وسقط من فوق الجسر.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. محاولة فاشلة لإنقاذ شاب من الانتحار فوق جسر بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.