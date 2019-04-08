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في أول يوم عمل له.. الجوني : رفع التحصيل ودعم الميدان من أبرز أولوياتي
متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير
أكد المدير العام للتعليم في منطقة عسير سعد بن أحمد الجوني، أن رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز المواطنة لديهم ، ودعم الميدان التربوي وتلبية احتياجاته ، وخدمة المستفيدين ، من أبرز أولوياته واهتماماته.
وأشار الجوني في أول يوم عمل له بعد صدور قرار معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتكليفه مديرا عاما للتعليم في المنطقة ، إلى أن ما يحدث داخل الفصل الدراسي سيكون موضع الاهتمام والتركيز والدعم والمساندة والتطوير، وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة وتطلعات القيادة الرشيدة.
وأضاف : أنه سيتم عقد ورش عمل مع الإدارات والأقسام لتطوير الأداء ، ورصد الاحتياجات، وبناء الرؤى بشراكة فاعلة من المعنيين ، مشددا على ضرورة الشفافية والوضوح في كافة الإجراءات والتعاملات ، على أن يتم إيلاء المستفيدين جل الاهتمام والرعاية ، وخدمتهم بشكل أمثل من خلال المركز المخصص لذلك أو من خلال قنوات التواصل .
وشدد الجوني على ضرورة تفعيل الصلاحيات الممنوحة للمساعدين ومديري الإدارات والمكاتب وقادة المدارس ( البنين والبنات ) والتكامل بين مختلف الجهات التعليمية ، وبما يسهم في الحد من المركزية ، وتسهيل الإجراءات ، مضيفا : أنه سيتم تسخير كافة الإمكانات واستنفار الجهود لإحداث نقلة نوعية في التعليم تواكب رؤية الوطن .
ورفع الجوني أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال ، ومعالي الوزير الدكتور حمد آل الشيخ ، ومعالي النائب الدكتور عبدالرحمن العاصمي ، ومعالي المساعد الدكتور سعد الفهيد ، لقاء الثقة التي حظي بها ، مؤكدًا أنها ستدفعه إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة للدين والمليك والوطن.
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