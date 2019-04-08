بمشاركة فنانين وفرقة لمسة.. اختتام فعاليات مهرجان بارق الشتوي

2019-04-08

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

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نيابة عن أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود يشهد محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي وبحضور أمين عام المهرجان العربي للإعلام السياحي الفنان عبدالله العامر اختتام فعاليات مهرجان بارق الشتوي بعد غد الأربعاء وذلك بمسرح القرية التراثية بجوار حديقة جبال جنوب المحافظة .

وأوضح العامر أن اختتام مهرجان بارق سوف يحظى بمشاركة عدد من الفنانين السعوديين والعرب بمصاحبة فرقة (لمسة) الموسيقية بقيادة المايسترو إبراهيم الموجيز.

وأفاد العامر بأن مشاركة وفد المهرجان العربي للإعلام السياحي للمرة الثانية بمنطقة عسير يأتي بعد النجاح المميز الذي حققه خلال العام الماضي بختامه لفعاليات مهرجان المجاردة الشتوي ويعد دعما للسياحة في المملكة العربية السعودية وبما يتوافق مع رؤية 2030 مؤكدا أن هذا الحفل لهذا العام يشتمل على عدة فعاليات وسيتضمن أوبريتا خاصا بمنطقة عسير وبمحافظة بارق .