شرطة الرياض تباشر محاولة انتحار مواطن من أحد جسور ميدان القاهرة وسط الرياض

الرياض- الخليج 365

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه في تمام الساعة (١١:٤٥) من صباح اليوم الإثنين الموافق ١٤٤٠/٨/٣ باشرت الأجهزة الأمنية مهامها حيال محاولة مواطن، يبلغ من العمر ٢٢ عامًا، الانتحار وإيذاء نفسه بعد أن اعتلى الحاجز الحديدي لأحد الجسور بميدان القاهرة وسط مدينة الرياض، وبالرغم من مبادرةِ رجال الأمن ومحاولتهم بشتى الوسائل الممكنة لثنيه عن ذلك إلا أنه لم يستجب لها للحاله النفسيه التي كان عليها، وبادر بإلقاء نفسه والسقوط بمنتصف الطريق على إحدى المركبات أثناء سيرها مما ساهم في تخفيف حدة سقوطه على الأرض، حيث اتضح تعرضه لكسر في قدمه اليمنى، تم نقله للمستشفى لتقديم الرعايه الطبيه والنفسيه له، فيما حالته الصحية مستقرة ولله الحمد.