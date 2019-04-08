الان تتابع شرطة الرياض تباشر محاولة انتحار مواطن من أحد جسور ميدان القاهرة وسط الرياض والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
تعرض على إثرها لكسر في قدمه اليمنى
الرياض- الخليج 365
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه في تمام الساعة (١١:٤٥) من صباح اليوم الإثنين الموافق ١٤٤٠/٨/٣ باشرت الأجهزة الأمنية مهامها حيال محاولة مواطن، يبلغ من العمر ٢٢ عامًا، الانتحار وإيذاء نفسه بعد أن اعتلى الحاجز الحديدي لأحد الجسور بميدان القاهرة وسط مدينة الرياض، وبالرغم من مبادرةِ رجال الأمن ومحاولتهم بشتى الوسائل الممكنة لثنيه عن ذلك إلا أنه لم يستجب لها للحاله النفسيه التي كان عليها، وبادر بإلقاء نفسه والسقوط بمنتصف الطريق على إحدى المركبات أثناء سيرها مما ساهم في تخفيف حدة سقوطه على الأرض، حيث اتضح تعرضه لكسر في قدمه اليمنى، تم نقله للمستشفى لتقديم الرعايه الطبيه والنفسيه له، فيما حالته الصحية مستقرة ولله الحمد.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض تباشر محاولة انتحار مواطن من أحد جسور ميدان القاهرة وسط الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.