إزالة أكثر من 92 مليون متر مربع تعديات على أراضي حكومية بالأحساء

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

كشفت أمانة الأحساء، اليوم الإثنين، أن لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بحاضرة الاحساء، إزالة خلال العام الماضي 92,520,500 متر مربع تمثل 13 تعديًا على الأراضي الحكومية في محافظة الأحساء.

وتتمثل هذه التعديات على استحداث أراضي زراعية وحفر مجموعة من الآبار إضافة إلى تعديات مسوّرة بأسلاك شائكة وإنشاء مباني في مدن الحاضرة وتوابعها.

وأكدت اللجنة، تواصل أعمالها وفق اللوائح والأنظمة في إيقاف وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية، انطلاقًا من توجهات القيادة الرشيدة في المحافظة على الأراضي الحكومية ومراقبتها وإزالة التعديات عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع مثل هذه التصرفات بصفة مستمرة.