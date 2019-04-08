شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يطّلع على الخطط المستقبلية لفك الاختناقات المرورية بجدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)اطلع أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، على الخطط المستقبلية لفك الاختناقات المرورية بمحافظة جدة، إلى جانب الحلول العاجلة والدائمة لتطوير طريق الملك عبدالعزيز، الذي يربط شمال المحافظة بجنوبها.
جاء ذلك لدى ترؤس الأمير بدر بن سلطان اجتماعًا، بحضور أمين جدة صالح التركي، ومدير مرور المحافظة العميد سلمان الجميعي.
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