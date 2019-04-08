شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية»: تركيب 1.4 مليون عداد ذكي في مختلف مناطق المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت شركة المياه الوطنية أنه تم تركيب أكثر من 1.4 مليون عداد ذكي في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن أعمال التحول الرقمي لدى الشركة، مؤكدة استمرارها في دعم المنتجات الوطنية، وصناعة العدادات محلياً مع شركات وطنية دعماً لأهداف المحتوى المحلي.

وأوضحت شركة المياه الوطنية أن مزايا قراءة الاستهلاك آلياً هي: قراءة بيانات الاستهلاك إلكترونيا بدقة عالية، الاستغناء عن القراءة اليدوية في المواقع، تسجيل قراءة كل 15 ثانية، إمكانية ربطها بجميع أنظمة القراءات، إرسال التنبيهات بحدوث أمر طارئ أو غير اعتيادي، قياس كمية تدفق المياه، إرسال قراءة العداد آليا عن طريق الإشارات اللاسلكية (AMR).

وتواصل شركة المياه الوطنية تمكين التقنيات والمبادرات اللازمة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، تطبيقا لمبادرة التحول الرقمي، ووفقا لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.