«الغذاء والدواء» توقع مذكرة تفاهم مع كلية «دبلن» الإيرلندية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مذكرة تفاهم مع مركز سلامة الغذاء بكلية دبلن الجامعية (UCD-CFS) التابعة لجمهورية إيرلندا، للتعاون في مجالات الغذاء ورصد وتقييم المخاطر الميكروبية، وتسلسل الجينوم الكامل والمعلومات البيولوجية، وتبادل المعلومات المتعلقة بالغذاء، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي. وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مذكرة تفاهم مع مركز سلامة الغذاء بكلية دبلن الجامعية (UCD-CFS) التابعة لجمهورية إيرلندا، للتعاون في مجالات الغذاء ورصد وتقييم المخاطر الميكروبية، وتسلسل الجينوم الكامل والمعلومات البيولوجية، وتبادل المعلومات المتعلقة بالغذاء، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي. ومثّل الهيئة في توقيع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء الدكتور صالح الدوسري، فيما مثل كلية دبلن أستاذ سلامة الغذاء وصحة الحيوان شيموس فاننغ. وتركّز مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات ورصد المخاطر المتعلقة بالغذاء.



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