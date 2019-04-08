محاولة انتحار مواطن من أعلى كبري القاهرة بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بندر السليس - الرياض

باشرت الجهات الأمنية محاولة انتحار مواطن من أعلى أحد جسور ميدان القاهرة وسط الرياض صباح اليوم، تعرض خلالها لكسر في قدمه اليمنى.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري أنه في تمام الساعة الـ11:45 من صباح اليوم باشرت الأجهزة الأمنية مهامها حيال محاولة (مواطن يبلغ من العمر 22 عاما) الانتحار وإيذاء نفسه بعد أن اعتلى الحاجز الحديدي لأحد الجسور بميدان القاهرة وسط الرياض، وبالرغم من مبادرة رجال الأمن ومحاولتهم بشتى الوسائل الممكنة لثنيه عن ذلك إلا أنه لم يستجب لها للحالة النفسية التي كان عليها، وبادر بإلقاء نفسه والسقوط بمنتصف الطريق على إحدى المركبات أثناء سيرها، مما ساهم في تخفيف حدة سقوطه على الأرض، حيث اتضح تعرضه لكسر في قدمه اليمنى، نقل بسببها للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية والنفسية له، وحالته الصحية مستقرة.