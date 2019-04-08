خادم الحرمين يستقبل رئيس وأعضاء "الشورى" والجميع يستمع لتوجيهاته

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بقصر اليمامة، في الرياض اليوم، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ؛ وأعضاء وعضوات المجلس.
وفي بداية الاستقبال تشرّف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين -أيّده الله-.
واستمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.
حضر الاستقبال، الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري، والأمير محمد بن سعود بن خالد، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري.
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