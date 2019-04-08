، شرطة الرياض تكشف تفاصيل محاولة مواطن الانتحار من جسر ميدان القاهرة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه وفي تمام الساعة (١١:٤٥) من صباح اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/٨/٣ باشرت الأجهزة الأمنية مهامها حيال محاولة (مواطن يبلغ من العمر ٢٢ عاماً) الانتحار وإيذاء نفسه بعد أن اعتلى الحاجز الحديدي لأحد الجسور بميدان القاهرة وسط مدينة الرياض، وبالرغم من مبادرةِ رجال الأمن ومحاولتهم بشتى الوسائل الممكنة لثنيه عن ذلك إلا أنه لم يستجب لها للحالة النفسية التي كان عليها، وبادر بإلقاء نفسه والسقوط بمنتصف الطريق على إحدى المركبات أثناء سيرها مما ساهم في تخفيف حدة سقوطه على الأرض، حيث اتضح تعرضه لكسر في قدمه اليمنى، تم نقله للمستشفى لتقديم الرعاية الطبيه والنفسية له، فيما حالته الصحية مستقرة ولله الحمد.
شرطة الرياض تكشف تفاصيل محاولة مواطن الانتحار من جسر ميدان القاهرةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-08
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه وفي تمام الساعة (١١:٤٥) من صباح اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/٨/٣ باشرت الأجهزة الأمنية مهامها حيال محاولة (مواطن يبلغ من العمر ٢٢ عاماً) الانتحار وإيذاء نفسه بعد أن اعتلى الحاجز الحديدي لأحد الجسور بميدان القاهرة وسط مدينة الرياض، وبالرغم من مبادرةِ رجال الأمن ومحاولتهم بشتى الوسائل الممكنة لثنيه عن ذلك إلا أنه لم يستجب لها للحالة النفسية التي كان عليها، وبادر بإلقاء نفسه والسقوط بمنتصف الطريق على إحدى المركبات أثناء سيرها مما ساهم في تخفيف حدة سقوطه على الأرض، حيث اتضح تعرضه لكسر في قدمه اليمنى، تم نقله للمستشفى لتقديم الرعاية الطبيه والنفسية له، فيما حالته الصحية مستقرة ولله الحمد.
08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
05:57 PM
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه وفي تمام الساعة (١١:٤٥) من صباح اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/٨/٣ باشرت الأجهزة الأمنية مهامها حيال محاولة (مواطن يبلغ من العمر ٢٢ عاماً) الانتحار وإيذاء نفسه بعد أن اعتلى الحاجز الحديدي لأحد الجسور بميدان القاهرة وسط مدينة الرياض، وبالرغم من مبادرةِ رجال الأمن ومحاولتهم بشتى الوسائل الممكنة لثنيه عن ذلك إلا أنه لم يستجب لها للحالة النفسية التي كان عليها، وبادر بإلقاء نفسه والسقوط بمنتصف الطريق على إحدى المركبات أثناء سيرها مما ساهم في تخفيف حدة سقوطه على الأرض، حيث اتضح تعرضه لكسر في قدمه اليمنى، تم نقله للمستشفى لتقديم الرعاية الطبيه والنفسية له، فيما حالته الصحية مستقرة ولله الحمد.
، شرطة الرياض تكشف تفاصيل محاولة مواطن الانتحار من جسر ميدان القاهرة ،
المصدر : الخليج 365
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