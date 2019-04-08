، قبل 20 عاماً.. "الفيصل" يشارك أبناء رجال ألمع لون الرقصة الشعبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "القرية" تستعد للانضمام لقائمة التراث باليونسكو

قبل نحو 20 عاماً، عزز الأمير خالد الفيصل، إبان توليه منصب أمير منطقة عسير، الموروث الشعبي بكل أشكاله في المنطقة وفي رجال ألمع خصوصاً، ولبعد نظره فقد شارك آنذاك في القرية التراثية برجال ألمع في لون الرقصة الشعبية مع أهالي المحافظة، أمام منازلهم التراثية، واليوم تستعد هذه القرية للانضمام لقائمة التراث العالمي باليونسكو.

ورجال ألمع تعد من أكثر المحافظات التي تلفت نظر الزائرين بأبنيتها على حواف الأجراف الجبلية، وسلالمها المعلقة، والتي يعود تاريخ بنائها لأكثر من 500 عام، وهي من أشهر وأروع القرى بمنطقة عسير.

وتقع رجال ألمع في غرب المنطقة وتبعد نحو 52 كم عن مدينة أبها باتجاه الغرب، وتعد وجهة سياحية بامتياز، حيث سحر الطبيعة، ونمط التراث العمراني الفريد الذي يتعانق مع جمال البناء.