، محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الجندي "جعفري" ،

محمد بن مسعود - الدمام - استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بجازان

أدى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود وجموع المصلين بجامع قرية الصنيف بمركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول محمد بن متعب جعفري أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وعقب الصلاة قدّم محافظ صبيا التعازي لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده -رحمه الله- في ميادين الشرف مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدّى الصلاة مع محافظ صبيا رئيس مركز قوز الجعافرة أحمد العقدي، وعدد من ضباط وأفراد حرس الحدود والمشايخ والأهالي.