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أغلقت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمكة المكرمة، بالتعاون مع عدة جهات، محلاً لبيع المعسلات والشيشة، يخلط الجراك بـ"البول"، وأحالت العاملين فيه إلى جهات الاختصاص.
وقالت مصادر خاصة لـ"الخليج 365"، إنه أثناء قيام فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمكة المكرمة بجولات تفتيشية كالمعتاد، على عدة محال مخصصة لبيع الجراك والدخان ومشتقاته؛ للتأكد من مدى نظاميتها، اتضح من خلال التفتيش على أحد المحال الواقعة في نطاق حي الشرائع شرقي مكة المكرمة، خلط جراك المعسل فيها بـ"البول" وفي طريقه لتقديمه للزبائن، قبل أن يتم ضبطه ومصادرته.
وجرى على الفور إغلاق المحل المخالف وإحالة القائمين عليه إلى الجهات ذات الاختصاص؛ تمهيداً لتطبيق الأنظمة والعقوبات بحقهم.
مكة.. ضبط محل معسلات يخلط الجراك بـ"البول"عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-04-08
أغلقت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمكة المكرمة، بالتعاون مع عدة جهات، محلاً لبيع المعسلات والشيشة، يخلط الجراك بـ"البول"، وأحالت العاملين فيه إلى جهات الاختصاص.
وقالت مصادر خاصة لـ"الخليج 365"، إنه أثناء قيام فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمكة المكرمة بجولات تفتيشية كالمعتاد، على عدة محال مخصصة لبيع الجراك والدخان ومشتقاته؛ للتأكد من مدى نظاميتها، اتضح من خلال التفتيش على أحد المحال الواقعة في نطاق حي الشرائع شرقي مكة المكرمة، خلط جراك المعسل فيها بـ"البول" وفي طريقه لتقديمه للزبائن، قبل أن يتم ضبطه ومصادرته.
وجرى على الفور إغلاق المحل المخالف وإحالة القائمين عليه إلى الجهات ذات الاختصاص؛ تمهيداً لتطبيق الأنظمة والعقوبات بحقهم.
08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
05:22 PM
في جولات تفتيشية لمكافحة التبغ
أغلقت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمكة المكرمة، بالتعاون مع عدة جهات، محلاً لبيع المعسلات والشيشة، يخلط الجراك بـ"البول"، وأحالت العاملين فيه إلى جهات الاختصاص.
وقالت مصادر خاصة لـ"الخليج 365"، إنه أثناء قيام فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمكة المكرمة بجولات تفتيشية كالمعتاد، على عدة محال مخصصة لبيع الجراك والدخان ومشتقاته؛ للتأكد من مدى نظاميتها، اتضح من خلال التفتيش على أحد المحال الواقعة في نطاق حي الشرائع شرقي مكة المكرمة، خلط جراك المعسل فيها بـ"البول" وفي طريقه لتقديمه للزبائن، قبل أن يتم ضبطه ومصادرته.
وجرى على الفور إغلاق المحل المخالف وإحالة القائمين عليه إلى الجهات ذات الاختصاص؛ تمهيداً لتطبيق الأنظمة والعقوبات بحقهم.
، مكة.. ضبط محل معسلات يخلط الجراك بـ"البول" ،
المصدر : الخليج 365
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