بالصور: خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الشورى

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الإثنين، رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، وأعضاء وعضوات المجلس. واستمع رئيس وأعضاء المجلس خلال اللقاء الذي تم في قصر اليمامة بالرياض، إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين في عدد من الموضوعات والقضايا.

حضر اللقاء الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري، والأمير محمد بن سعود بن خالد، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله المعطاني، ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، والأمين العام للمجلس محمد المطيري.

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