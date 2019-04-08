أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، الغرامة المالية التي يتم فرضها في حال عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة.
وقالت ” المرور ” أن الغرامة المالية لعدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة، هي 150- 300 ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يوضح غرامة عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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