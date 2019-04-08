المرور يوضح غرامة عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة

أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، الغرامة المالية التي يتم فرضها في حال عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة.

وقالت ” المرور ” أن الغرامة المالية لعدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة، هي 150- 300 ريال.