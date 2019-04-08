تمكنت الجهات الأمنية أمس الأحد ، من قتل اثنين من المطلوبين في قائمة التسعة الشهيرة ، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار في مركز أبو حدرية بالدمام ، حيث كانت قائمة تضم كلاً من :
1ـ جعفر بن حسن مكي المبيريك – سعودي
2ـ فاضل عبدالله محمد آل حمادة – سعودي
3ـ علي بلال سعود آل حمد – سعودي
4ـ محمد بن حسين علي آل عمار – سعودي
5ـ ميثم بن علي محمد القديحي – سعودي
6ـ مفيد حمزة بن علي العلوان – سعودي
7ـ ماجد بن علي عبدالرحيم الفرج – سعودي
8ـ حسن محمود علي عبدالله – بحريني
9ـ أيمن إبراهيم حسن المختار – سعودي
وبعد مقتل 4 مطلوبين من قائمة الـ 9 المعلنين وهم : جعفر بن حسن مكي المبيريك ، حسن محمود عي عبدالله ، فاضل عبدالله محمد آل حمادة ، ومفيد حمزة علي العلوان ، تقلص العدد إلى 5 مطلوبين وهم: محمد حسن علي العمار ، علي بلال سعود آل حمد، ميثم بن علي محمد القديحي، ماجد بن علي عبدالرحيم الفرج، وأيمن إبراهيم حسن المختار.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مقتل 4 منهم.. تعرف على باقي المطلوبين الخمسة الهاربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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