بعد مقتل 4 منهم.. تعرف على باقي المطلوبين الخمسة الهاربين

تمكنت الجهات الأمنية أمس الأحد ، من قتل اثنين من المطلوبين في قائمة التسعة الشهيرة ، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار في مركز أبو حدرية بالدمام ، حيث كانت قائمة تضم كلاً من :

1ـ جعفر بن حسن مكي المبيريك – سعودي

2ـ فاضل عبدالله محمد آل حمادة – سعودي

3ـ علي بلال سعود آل حمد – سعودي

4ـ محمد بن حسين علي آل عمار – سعودي

5ـ ميثم بن علي محمد القديحي – سعودي

6ـ مفيد حمزة بن علي العلوان – سعودي

7ـ ماجد بن علي عبدالرحيم الفرج – سعودي

8ـ حسن محمود علي عبدالله – بحريني

9ـ أيمن إبراهيم حسن المختار – سعودي

وبعد مقتل 4 مطلوبين من قائمة الـ 9 المعلنين وهم : جعفر بن حسن مكي المبيريك ، حسن محمود عي عبدالله ، فاضل عبدالله محمد آل حمادة ، ومفيد حمزة علي العلوان ، تقلص العدد إلى 5 مطلوبين وهم: محمد حسن علي العمار ، علي بلال سعود آل حمد، ميثم بن علي محمد القديحي، ماجد بن علي عبدالرحيم الفرج، وأيمن إبراهيم حسن المختار.