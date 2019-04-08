عندما يكتمل القمر يحتل المرتبة الأولى خليجيًا.. شاهد الحلقة 5 الخامسة

أثار المسلسل السعودي الجديد "عندما يكتمل القمر"، اهتماما جماهيريا كبيرا؛ بسبب أحداثه المشوقة وقصته المرعبة والتي كشفت عنها الحلقات الأولى من المسلسل على قناة mbc. اضغط هنـــا لمشاهدة الحلقة الخامسة

ويعرض مسلسل "عندما يكتمل القمر" على قناة mbc في الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية ويعاد عرضه في الساعة الثامنة والربع صباحاً والثالثة عصراً بتوقيت السعودية، وهو من بطولة الفنان فيصل العميري وريم عبد الله.

وتدور قصة المسلسل في إطار خيالي حول رب عائلة فقيرة يدعى "جمعان" ويحاول الحصول على بعض المال بالعودة لمقر نشأته المهجور وهناك تتلبسه مخلوقة من العالم السفلي بحسب قصة المسلسل.

وتنقلب حياة "جمعان" رأساً على عقب بعد هذا الأمر ويفاجيء أسرته والجميع بتصرفاته الغريبة والتحول الذي حدث به إلى أن تتطور الاحداث في أجواء رعب وتشويق أثارت الجدل حول المسلسل بسبب عدم تقديمها بهذه الطريقة من قبل في الدراما.